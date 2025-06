La situation aux urgences de l’hôpital de Royan demeure particulièrement préoccupante. Le manque de personnel impacte fortement le fonctionnement normal du service. Et à l’approche des vacances scolaires d’été, l’heure est grave pour les élus de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, qui cherchent encore des solutions pour pallier le manque d’effectifs, afin de pouvoir faire face à l’augmentation de la fréquentation saisonnière.

À ce jour, la présence du personnel médical nécessaire pour faire face à l’augmentation saisonnière de la patientèle n’est pas garantie au centre hospitalier de Royan. Ce qui a pour effet de mettre en péril la capacité du service à répondre aux besoins de la population locale et touristique. Les élus de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique tiennent à exprimer leur vive inquiétude face à cette situation de plus en plus critique. Des solutions ont bien été proposées, notamment la mobilisation de praticiens diplômés hors de l’Union européenne pour renforcer les équipes médicales. Mais, cette option reste sans réponse de la part des autorités compétentes. Dans ce contexte, le président de la CARA Vincent Barraud, le maire de Royan et président du conseil de surveillance de l’hôpital Patrick Marengo, ainsi que Laurence Osta-Amigo, maire de La Tremblade et vice-présidente de la CARA en charge du contrat local de santé, s’interrogent et se disent extrêmement inquiets face à une situation toujours très tendue depuis plusieurs semaines, avec le risque d’une fermeture temporaire des urgences cet été. Des pistes de travail sont à l’étude pour éviter le pire en pleine saison estivale.

Un courrier signé par les 33 maires du territoire sera prochainement adressé au directeur de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine pour lui réclamer davantage de moyens humains.