L’île d’Oléron va se mettre dans sa bulle pendant un peu plus d’une semaine, avec la première édition du festival BD’Oléron qui débute ce mercredi. Intitulé « Voyage en bulles », cet évènement familial et itinérant sur tout le territoire insulaire va se dérouler jusqu’au 6 juillet, premier week-end des vacances d’été, avec en point d’orgue trois jours de fête. Au programme : des expositions, des rencontres-dédicaces avec des auteurs locaux et internationaux, des ateliers créatifs ou encore des concerts et des animations musicales. Josselin Priour est le responsable. Il nous en dit plus :

De nombreux artistes sont attendus pour l’occasion, comme le souligne Josselin Priour :

L’entrée est libre. Certains ateliers en bord de mer sont payants. Toutes les infos et le programme sont à retrouver sur lacolo.io