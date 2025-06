Vendredi a eu lieu l’inauguration des travaux d’aménagement du Bureau de tourisme de Saint-Palais-sur-Mer. Après Royan, Mortagne-sur-Gironde, Ronce-les-Bains, et plus récemment Meschers-sur-Gironde, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique poursuit la réhabilitation des bureaux d’information touristique au nombre de 17 sur le territoire. Les travaux de rénovation, menés de septembre à avril dernier pour un coût de 415 000 euros HT, ont notamment permis de réorganiser l’aménagement intérieur afin d’améliorer l’accueil des visiteurs, tout en proposant un nouvel espace dédié à la vie locale. Vincent Barraud, président de la CARA et de l’Office de tourisme communautaire, nous dit ce qu’il en pense :

Un équipement qui a reçu plus de 63 500 visiteurs l’an dernier, et qui doit permettre d’orienter les touristes vers l’ensemble de la destination Royan Atlantique. Vincent Barraud :

L’enjeu est important, car le tourisme représente la première économie du territoire. D’où l’engagement de la CARA pour la rénovation des bureaux de tourisme, qui s’élève déjà à plus de 1,8 millions d’euros. Prochains chantiers en vue : La Tremblade et Vaux-sur-Mer.