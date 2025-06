Des températures élevées s’installent cette fin de semaine en France. Elles devraient atteindre localement jusqu’à 35-40° dans le Sud-Ouest. Tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine seront concernés par cette vague de chaleur qui devrait durer jusqu’à la fin de la semaine. Et la Charente-Maritime ne sera pas épargnée. Ce matin, l’Agence régionale de santé a tenu à rappeler que la période de surveillance active a été lancée pour l’été, et que les services sont mobilisés en cas de canicule.

La canicule ou les fortes chaleurs peuvent avoir des effets importants sur la santé, particulièrement chez les personnes les plus vulnérables. La préparation et la gestion sanitaire des « vagues de chaleur » mobilisent des services de l’Etat en région, en amont des épisodes caniculaires. Des actions de prévention et une communication adaptée sont déployées auprès de la population, notamment auprès des plus fragiles. L’ARS Nouvelle-Aquitaine a demandé à tous les établissements de santé et médico-sociaux de mettre en place le dispositif de réponse aux Tensions Hospitalières et aux Situations Sanitaires Exceptionnelles (les Plans Bleus), de faire connaître ces dispositifs au personnel des établissements et de les sensibiliser aux risques liés aux épisodes de chaleur, de vérifier le bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours et des systèmes de rafraichissement, et de se tenir prêts dans le cas où l’épisode de canicule perdurerai. Les services d’urgences doivent être en capacité d’accueillir un afflux de patients et s’assurer de la disponibilité de leurs lits. Dans les EHPAD, le déclenchement du « Plan bleu » permet d’assurer la prise en charge des personnes âgées dans les meilleures conditions, afin de leur permettre de passer l’épisode caniculaire. Lorsqu’il s’agit d’une prise en charge à domicile, chaque commune peut mettre en place des mesures locales, comme un registre nominatif afin de répertorier les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui en font la demande. Si vous connaissez une personne isolée et vulnérable à la chaleur, il faut l’inciter à se signaler en mairie au plus tôt pour rejoindre ce dispositif.

Et pendant les fortes chaleurs, il faut penser à bien s’hydrater, se rafraîchir, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et limiter les efforts physiques. Il faut savoir que Santé Publique France a développé un nouveau dispositif qui propose des conseils simples pour rester au frais, adapter ses activités et son logement. Rendez-vous sur vivre-avec-la-chaleur.fr. Pour rappel, en cas de nécessité, et sauf urgence vitale, il faut contacter son médecin ou faire le 15.