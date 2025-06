Les élus du Pôle métropolitain Centre Atlantique se sont réunis hier à Saint-Pierre-d’Amilly, près de Surgères. L’occasion pour eux de faire le point sur les projets en cours au sein de cette assemblée de coopération territoriale créée il y a dix ans, qui regroupe les Communautés d’agglomération de La Rochelle, Rochefort et Niort, et six communautés de communes, pour un bassin de population de 567 000 habitants répartis sur le nord de la Charente-Maritime, le sud Deux-Sèvres et le sud Vendée. Ce mardi, il était question de logement et de mobilité, deux priorités pour la CdC Aunis Sud, comme le concède son président Jean Gorioux :