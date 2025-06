À Chambon, l’association Re-vivr’et vous organise une journée bien-être dimanche 29 juin, au lieu-dit Les Ormeaux. Venez profiter de soins individuels et d’une conférence sur la coupe énergétique avec Laëtitia Pierre-Héraudeau. 2 formules : 100€ la journée (4 séances) et 50€ la demi-journée (2 séances). Places limitées. Marchés créateurs et producteurs locaux ouvert au public. Renseignements et réservations au 06 32 58 98 62 et par mail à revivretonnayboutonne@gmail.com.