Le Département de la Charente-Maritime relance un appel au respect et à la sécurité des agents des routes après un nouvel accident. Dans la nuit de mardi à mercredi, une automobiliste a percuté un fourgon en intervention, sur un chantier de fauchage entre Rochefort et La Rochelle. Et ce malgré la signalisation mise en place. Un agent a été directement impliqué, mais il n’a pas été blessé. Il a été très choqué comme l’ensemble de ses collègues. En Charente-Maritime, 300 agents départementaux œuvrent au quotidien sur plus de 6 000 km de route. Prudence si vous les croisez.