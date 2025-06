Une minute de silence a été observée hier midi dans la plupart des écoles, collèges et lycées de France, en hommage à la surveillante. Un temps de recueillement a été pris, à la demande de la ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne. Soit en classe comme cela a été le cas au collège Jean-Hay de Marennes-Hiers-Brouage, ou dans la cour des établissements scolaires avec des rassemblements comme au collège La Fayette de Rochefort où la principale a pris la parole, en présence d’élus, et notamment du député de la circonscription Benoît Biteau, qui a été particulièrement affecté par ce drame. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/06/biteau-1.mp3 En tant qu’ancien enseignant et maître d’internat, Benoît Biteau a tenu à apporter tout son soutien à la communauté éducative. Le parlementaire qui appelle à faire évoluer la législation face à une multiplication des actes de violence en milieu scolaire. Pour lui, les mesures annoncées juste après le drame par le président Emmanuel Macron et son Premier Ministre, comme l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et la vente de couteaux aux mineurs, sont une bonne chose, mais demeurent insuffisantes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/06/biteau-2.mp3 Et c’est dans ce contexte, et dans ce même établissement, le collège La Fayette de Rochefort, à l’heure où le député Benoît Biteau participait à la cérémonie d’hommage en mémoire de l’assistante d’éducation, qu’un élève de 14 ans a été interpellé par la police en possession d’un tournevis, selon le site du quotidien Sud-Ouest. L’adolescent a été placé en garde à vue.