Un accident a provoqué une fuite de gaz dimanche matin à Vaux-sur-Mer, près de Royan. Vers 10h30, un automobiliste a percuté un muret et endommagé un compteur sur la voie publique, rue Lucien-Devaux. Ce qui a provoqué la fuite. Les pompiers et des agents de GrDF sont intervenus. Pour des raisons de sécurité, une quinzaine d’habitants situés à proximité ont été évacués et placés en sécurité. 14 personnes ont été confinées. Grièvement blessé, le conducteur âgé de 50 ans a été transporté à l’hôpital de Saintes.