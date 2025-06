La Rochelle renouvelle l’opération de distribution gratuite de crème solaire. À l’approche de l’été, et compte tenu du succès de l’expérimentation menée l’an dernier, la Ville a de nouveau décidé d’installer des distributeurs aux abords des plages des Minimes et de la Concurrence, mais aussi au square Valin, en partenariat avec la Ligue contre le cancer. L’objectif étant de prévenir les risques de cancer de la peau liés à l’exposition au soleil.

L’exposition aux rayonnements solaires constitue la principale cause des cancers de la peau. Dans un espace ensoleillé, l’utilisation régulière d’une protection solaire est impérative, en particulier pour les enfants quand l’indice UV est supérieur à 3. Les bornes seront en service à partir de de ce seuil, de 12h à 18h, aux heures les plus chaudes. Les Sun’box, mises en place à La Rochelle, délivrent une crème solaire produite en France. De très haute protection (indice 50), elle est résistante à l’eau et adaptée aux enfants dès 3 ans. Elle est agréable à utiliser, invisible et sans parfum, sans nanoparticule, sans filtre et respectueuse de l’environnement selon la loi d’Hawaï. Pour éviter toute contamination ou salissure, la distribution est réalisée sans contact, par passage des mains sous des capteurs infrarouges. Les Sun’box sont aussi des lieux d’information et de rencontre avec des agents municipaux formés par la Ligue contre le cancer pour délivrer des messages de prévention, et rappeler l’importance de se protéger du soleil et les bons gestes à adopter.

En complément de ces bornes, une action de dépistage du cancer de la peau aura lieu le 10 juillet avec un dermatologue du centre hospitalier de La Rochelle, et une présentation du nouvel outil HUVY développé par La Rochelle Technopole, qui permet d’identifier rapidement des cas suspects via une intelligence artificielle.

Lancée jeudi dernier, l’opération se poursuit jusqu’au 31 août, dernier jour avant la rentrée scolaire.