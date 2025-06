Transmission réussie pour le jeune entrepreneur Damien Jourdain de Surgères. À seulement 20 ans, il vient de reprendre la boucherie-charcuterie de ses patrons Christophe et Mireille Joyet, partis à la retraite. Une institution familiale qui règne sur le centre-ville depuis 1956. Formé pendant six ans, d’abord comme apprentis, puis en tant que salarié, le jeune homme perpétue aujourd’hui un savoir-faire local reconnu et apprécié. Il nous parle de son parcours qui lui a permis d’en arriver là aujourd’hui :

Pour parfaire son projet de reprise, Damien Jourdain a dû consulter plusieurs établissements bancaires. Un seul a accepté de le suivre grâce à un prêt d’honneur de 20 000 euros, accordé par Initiative Charente-Maritime, qui lui a servi d’apport ; et grâce à une subvention de 2 000 euros octroyée par la Communauté de communes Aunis Sud. Un accompagnement précieux, comme le souligne son président Jean Gorioux :

Désormais à la tête d’une entreprise de six salariés, Damien Jourdain souhaiterait passer à une quinzaine d’ici quelques années, en se développant notamment sur le littoral.