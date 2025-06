À Genouillé, le Comité des fêtes organise « Genouillé en fête » samedi 21 et dimanche 22 juin, à l’étang des rosées. Retrouvez sur place des producteurs locaux, artisans créateurs, jeux en bois, balades en poney et en calèche, maquillage enfants, et bien d’autres au son de « Kola’Song ». À 22h, feu de la Saint Jean et fête de la musique avec un D.J. Une tombola vous sera proposée avec à gagner sur 2 jours par tirage : vélo électrique, Airfryer double, tablette, jambon et un pass famille au Zoodyssée.