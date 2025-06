Rendez-vous au complexe municipal de Tonnay-Charente pour un concert de chorales dimanche 15 juin, à 18h. Sur scène : 100 choristes, 4 chorales, Solrhea, chœur gospel de Dompierre-sur-Mer et chœurs mixtes avec Ré Créa Sons de Fouras, Chant’Esnandes et Chant’Tonnay, sous la direction de Corinne Fiquet, accompagnée par les percussions de Claude Bidault et ses élèves pour des chants du monde et d’ailleurs, et un moment de rythmes et de joie. Entrée 5€, gratuit pour les enfants.