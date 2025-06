L’appel à une journée de grève et de mobilisation aujourd’hui partout en France pour la défense des retraites, des salaires et de l’emploi. La CGT, qui est à l’origine du mouvement, réclame des avancées concrètes. Le syndicat appelle à quatre manifestations en Charente-Maritime : ce matin dès 10h30 devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort et devant la mairie de Saint-Jean-d’Angély, et à 14h30 place de l’Hôtel-de-Ville à La Rochelle.

Conséquences de la grève, des perturbations sont à prévoir dans le fonctionnement des écoles, comme à Saintes ou à Rochefort où l’accueil périscolaire et la cantine vont connaître des difficultés ce jeudi. Un service minimum est assuré, mais sans production de repas pour le déjeuner. Les familles doivent s’organiser.