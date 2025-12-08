

C’est bientôt Noël et c’est le moment de jouer sur Hélène FM ! À l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous offrons une journée pour 4 personnes au Futuroscope. Plus de 40 attractions au pied du sapin, avec Mission Bermudes, Chasseurs de tornades, Objectif Mars, l’Extraordinaire voyage ou encore Danse avec les robots. Sans oublier Futuropolis et la Machine à voyager dans le temps des Lapins crétins.

Tentez de gagner votre journée pour 4 personnes au Futuroscope, en vous inscrivant dès maintenant en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oublier le mot de passe à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Tirage au sort le mercredi 24 décembre à midi. Bonne chance !