Les Francofolies de La Rochelle affichent déjà complet. Les places pour deux des cinq soirées ont toutes été vendues. C’est le cas pour le concert d’ouverture le 10 juillet avec Jean-Louis Aubert, Santa, Véronique Sanson et Kyo. Mais aussi pour le 12 juillet avec SDM, Bekar et Ronisia. Il reste en revanche des places pour le 11 juillet avec Clara Luciani, Philippe Katerine et Solann, le 13 avec Julien Doré, Hoshi et Barbara Pravi. Et le 14, en clôture, avec IAM et Ben Mazué.