L’appel à un rassemblement demain à La Rochelle en soutien à une enseignante de l’Yonne suspendue et menacée de sanctions, après avoir organisé dans son lycée une minute de silence en hommage aux victimes palestiniennes. Il a été lancé par une intersyndicale de Charente-Maritime, composée de la CGT, Force ouvrière, SUD et le SNUipp FSU 17, qui se mobilise pour la réintégration de cette professeure ayant proposé ce temps de recueillement à la demande de ses élèves. Les syndicats réunis réclament l’abandon des poursuites et des sanctions qu’ils jugent démesurées, comme le souligne Cécile Baduel, secrétaire de la Fédération FO de l’enseignement en Charente-Maritime :

Le rassemblement est prévu demain à 14h devant la Direction académique de La Rochelle, place des Cordeliers.