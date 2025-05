À Saint-Hilaire-de-Villefranche, la Société des fêtes et de culture artistique organise la 25ème édition du Gala d’accordéon dansant à la salle Jean-Garnier dimanche 8 juin, de 14h30 à 21h. Il sera animé par l’orchestre de Denis Salesse avec la participation de Thierry Guitton, Mickaël Roullet, Ysoline Trichot, David Kasmareck, et en vedette l’ex-champion du monde Sébastien Farge. L’entrée est à 13€ avec pâtisserie et confiserie à l’entracte. Parking gratuit pour les camping-cars place du champ de foire. Réservation recommandées au 05 46 95 38 73 ou au 05 46 95 09 59.