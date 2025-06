À Saint-Julien-de-l’Escap, le Foyer rural et l’A.C.C.A. organisent leur 34ème brocante et vide-greniers dimanche 22 juin. 2€50 le mètre, professionnels et particuliers. Sur place restauration jambon ou saucisses frites. Renseignements et réservations au 06 74 71 02 11 et sur foyer-rural.stjulien@orange.fr.