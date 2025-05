Les suites de l’affaire du corps calciné découvert ce week-end à Périgny, près de La Rochelle. L’homme interpellé mardi soir dans la Creuse, après avoir pris la fuite samedi, a été présenté hier devant le parquet, au terme de la prolongation de sa garde à vue. Il a été mis en examen pour le meurtre, mais aussi le viol de sa compagne. Son placement en détention provisoire a été requis, alors qu’une information judiciaire a été ouverte pour meurtre aggravé, destruction dangereuse pour les personnes, modification de scène de crime et viol par conjoint. Sans profession, toxicomane, et connu des services judiciaires pour des infractions routières, des violences avec arme et du trafic de stupéfiants, le principal suspect âgé de 45 ans nie être l’auteur du crime, mais il reconnaît avoir été présent au moment de la mort de la victime. Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité du magistrat instructeur.