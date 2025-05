L’enquête ouverte pour meurtre à Périgny, près de La Rochelle, s’accélère. L’autopsie pratiquée hier à l’Institut médico-légal de Poitiers a révélé que le corps calciné, découvert par les pompiers dans la nuit de samedi à dimanche, dans le jardin d’un pavillon proche du canal de Rompsay, était celui d’une femme. Selon le procureur de La Rochelle Arnaud Laraize, il ne présentait pas d’inhalation de fumée dans les bronches et la cavité buccale, laissant supposer un décès antérieur à l’incendie. L’autopsie a conclu à l’intervention d’un tiers dans la cause du décès. Des analyses génétiques sont en cours pour identifier avec certitude le corps de la victime. L’hypothèse criminelle ne fait plus aucun doute. Le compagnon de cette femme, qui a pris la fuite samedi soir, est activement recherché par les enquêteurs. Le couple de sans-abri vivait dans cette maison qu’il squattait depuis plusieurs années.