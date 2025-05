La Rochelle de retour dans le top 6 après sa très belle victoire hier soir à domicile face à un concurrent direct aux qualifications pour les phases finales Montpellier. Les Maritimes se sont largement imposés à l’issue de cette 24e journée de Top 14. Le score : 47 à 18 avec le point de bonus offensif. Une belle opération à deux journées de la fin de la saison régulière. Les Jaune et Noir gagnent deux places et se retrouvent désormais 5e du classement général devant Castres, reléguant les Montpelliérains à la 8e place. Les deux derniers matchs ne devraient pas poser de problème aux Rochelais, avec la réception de Perpignan le 31 mai et un déplacement à Pau le 7 juin. Deux équipes classées respectivement 13e et 9e.