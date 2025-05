Le Département de la Charente-Maritime rend hommage à Pierre Loti. À l’occasion de la réouverture de la maison de l’écrivain à Rochefort le 10 juin prochain, une exposition photographique exceptionnelle est proposée dès aujourd’hui au siège de la collectivité à La Rochelle.

La Maison de la Charente-Maritime accueille l’exposition photographique itinérante « Pierre Loti et la Marine », conçue par le Musée national de la Marine, mettant à l’honneur un homme illustre qui, tout au long de sa vie, a marqué un profond attachement à la Charente-Maritime, terre de ses ancêtres où il est né et où il a choisi de reposer pour l’éternité, dans le jardin de la maison de ses aïeules, sur l’Île d’Oléron.

L’année 2025 marque la réouverture au public de sa maison à Rochefort, joyau patrimonial unique et panorama architectural de sa découverte du monde. Une belle occasion de rendre hommage, au travers de cette exposition, au marin Pierre Loti, marin dans l’âme, marin de compagnonnage, marin militaire, dont la longue carrière suit les évolutions techniques des forces navales en pleine modernisation, au tournant des XIXe et XXe siècles.

L’exposition est visible dans l’Atrium de la Maison de la Charente-Maritime jusqu’au 23 juin. L’entrée est libre du lundi au vendredi, de 9h à 17h.