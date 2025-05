L’Amitié villageoise de La Croix-Comtesse organise sa 2ème Fête médiévale autour de la motte féodale dimanche 8 juin, à partir de 10h. Venez festoyer, vous immerger dans l’ambiance du Moyen-Âge et assister au dénouement des amours d’Aélis. Toute la journée, retrouvez taverne et produits de bouche, artisans et créateurs, animations et démonstrations, troubadours et chevaliers conteurs, activités pour les enfants, jeux en bois et de combats, déambulation musicale. Deux représentations théâtrales de la pièce « Au nom de l’amour » seront proposées. Restauration sur place : banquet le soir sur réservation au 06 85 21 12 29, suivi du spectacle de feu de « L’Arche en sel ». Entrée 7€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Pass journée, entrée, banquet et spectacle adulte 30€, enfants de 6 à 12 ans 10€. Spectacle seul 5€. Renseignements au 07 84 44 67 13 ou au 07 84 38 45 98.