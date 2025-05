Rendez-vous ce samedi à Cozes pour une journée d’animations dédiée à l’agriculture et à l’alimentation locale. Une vingtaine d’ateliers ludiques, pédagogiques et gourmands seront proposés par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique qui organise cet évènement, dans le cadre de son Projet alimentaire territorial. L’occasion de bien s’informer sur les productions locales et de rencontrer des acteurs engagés pour une alimentation saine et locale. Amandine Massé est la responsable du service agriculture et alimentation à la CARA. Elle nous en parle :

Toutes les animations sont gratuites. Rendez-vous au Logis de Sorlut à Cozes, de 10h à 17h. Le programme complet est disponible sur le site agglo-royan.fr.