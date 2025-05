La Semaine bleue se poursuit en Charente-Maritime. Vous le savez, il s’agit de cette vaste opération de contrôles routiers qui mobilise plus de 250 gendarmes et policiers. Elle se déroule jusqu’à vendredi dans l’ensemble du département, mais principalement dans les secteurs de La Rochelle et Rochefort. Une présence justifiée par un niveau élevé du nombre d’accidents mortels, selon les autorités préfectorales et judiciaires qui veulent marquer les esprits. Dans le collimateur des forces de l’ordre : la vitesse, l’alcool, les stupéfiants et l’usage du téléphone au volant. La répression est sévère. Hier, plusieurs contraventions ont été dressées au rond-point du péage de l’île de Ré, dont une dizaine pour des excès de vitesse.