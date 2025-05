Bientôt un parcours Tèrra aventura à vélo à Marennes-Hiers-Brouage. Après la création d’un nouveau parcours pédestre du jeu de géocaching l’année dernière, la Ville vient d’obtenir le feu vert pour l’ouverture d’un parcours à vélo en juin prochain. Ce dernier aura la particularité de relier tous les centres d’intérêt du territoire.

La candidature a été acceptée par le jury du jeu de géocaching régional il y a quelques semaines. Un parcours de 15 kilomètres va relier dès le mois prochain Marennes-Plage au port de La Cayenne. Ainsi, la commune sera dotée de trois parcours Tèrra Aventura, avec les deux parcours pédestres « L’étoile de pierre » à Brouage et « Ma reine des bourriches » à Marennes. Selon le Comité régional du tourisme, plus de 20 000 personnes ont déjà sillonné le centre-ville de Marennes depuis le 22 juin dernier, après la création du second parcours. Un chiffre conséquent qui fait rayonner la ville et qui joue un rôle important pour sa notoriété et son dynamisme économique. Avec le parcours vélo, l’idée est de cibler un nouveau public, avec la volonté de faire découvrir Marennes-Plage, La Cayenne, et le Lindron. L’objectif étant de relier tous ces centres d’intérêt grâce à une boucle ludique. Les cyclistes pourront ainsi se restaurer à la plage, à La Cayenne ou au centre-ville, et terminer le parcours par une baignade dans le bassin de nage en été.