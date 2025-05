Scène ouverte du 09/05/25 avec la jeune chanteuse Eilean Hillairaud. Elle a commencé sa formation musicale au conservatoire à l’âge de 6 ans. Elle est accompagnée par un coach vocal, Mickael Gallo, finaliste de l’émission « The Voice » sur TF1. Eilean adore écrire et adapter des chansons. Elle participe activement aux ateliers d’écriture du Centre d’animation et de citoyenneté (CAC) de Surgères et au réseau Zic.