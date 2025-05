La programmation complète du prochain festival Transe Atlantique de Saintes a été dévoilée hier. Pour cette 4e édition qui va se dérouler du 21 au 23 août, l’évènement va recevoir un quart d’artistes québécois. Le reste de la programmation sera composé de Français et apparentés, comme Louis Chedid en ouverture, François and The Atlas Mountains ou encore le rockeur britannique Pete Doherty qui sera la tête d’affiche du festival. On écoute la directrice de la programmation Raphaëlle Chovin :

L’évènement aura lieu sur le site de l’ancien hôpital Saint-Louis. La billetterie est d’ores et déjà ouverte sur transeatlantique.fr.