Trois sites de Charente-Maritime ont été retenus pour la 3e édition du loto de la biodiversité « Mission nature », ce jeu de grattage de la Française des jeux qui a pour objectif de contribuer à la protection de la biodiversité. Il s’agit du marais littoral de la Garenne pour sa reconquête paysagère et écologique, de la réserve naturelle nationale de la baie et du marais d’Yves pour le renforcement de la résilience des écosystèmes littoraux, et de l’île d’Oléron pour la préservation de la dernière population insulaire de lézard ocellé. Ils font partie des 21 sites retenus en France. Ce sont les seuls de la région Nouvelle-Aquitaine.