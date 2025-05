À Vergné, la Gaieté rurale organise sa brocante de l’Ascension, jeudi 29 mai. 2€ le mètre. Sur place : animation de rue avec la banda « Les Dis’onnants » et restauration. Pour les renseignements et les réservations, vous pouvez appeler le 06 89 47 18 28 ou le 06 80 60 52 67 et par mail gaiete.rurale17330@gmail.com.