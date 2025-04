La commune de Dolus-d’Oléron met en place un dispositif de vidéoprotection. Face aux problèmes d’insécurité, huit caméras seront installées en juin pour une mise en service au tout début de l’été. Cette initiative de la municipalité fait suite aux infractions enregistrées ces dernières années. Dernier évènement en date : le cambriolage d’un magasin d’optique dans la nuit du 20 au 21 mars, avec un préjudice évalué à 50 000 euros.

Afin de lutter contre l’insécurité et favoriser la tranquillité des habitants et des commerçants, la municipalité de Dolus-d’Oléron a décidé de mettre en place un système de vidéoprotection. Depuis plus d’un an, la Police municipale travaille avec un référent spécialisé de la Gendarmerie nationale pour concevoir et déployer un dispositif adapté aux besoins spécifiques de la commune. Une étude préalable a permis d’élaborer un plan détaillé, qui a été approuvé par le conseil municipal en décembre dernier. Après validation, les autorisations préfectorales ont été obtenues, et les raccords électriques seront prochainement réalisés.

Les travaux d’installation des caméras débuteront en juin et dureront un mois, avec un objectif de mise en service pour le 1er juillet. Un total de huit caméras sera installé dans plusieurs points stratégiques de la commune : au rond-point des drapeaux, dans la zone de la Jarrie ou encore dans le centre-bourg. Cinq seront spécialisées dans la reconnaissance des plaques d’immatriculation, et trois assureront des prises de vue classiques. Les données collectées seront strictement confidentielles et ne pourront être utilisées que dans le cadre d’enquêtes judiciaires, pour retrouver les auteurs d’actes répréhensibles.