« Un été, un job : trouve le tiens ! ». C’est le nom de l’opération menée toute cette semaine à Aigrefeuille-d’Aunis par le Bureau information jeunesse de la Communauté de communes Aunis Sud. Objectif : permettre aux jeunes d’explorer les différentes facettes des petits boulots saisonniers pour affiner leurs recherches. Des ateliers sont proposés jusqu’à demain.

Nouveau cette année, les structures Info Jeunes à Surgères et Aigrefeuille-d’Aunis, du Bureau Information Jeunesse Aunis Sud, organisent des temps forts sur la saison d’été, à destination des jeunes de 16 à 25 ans du territoire. Elles leur donnent rendez-vous pour les préparer à la recherche d’un emploi saisonnier, d’échanger avec des recruteurs ou bien de se former. Après une première après-midi consacrée ce mardi au baby-sitting, la journée de ce mercredi est dédiée à la formation, avec une séance en fin de matinée pour présenter sa candidature en apprenant à rédiger un CV, une lettre de motivation, et en se préparant à un entretien d’embauche. L’après-midi, il sera question du BAFA ou comment passer ce brevet nécessaire à l’encadrement des enfants en centre de loisirs ou en colonie de vacances.

Enfin, jeudi matin, c’est le moment de postuler. Des postes seront à pourvoir dans l’agriculture autour de Surgères et d’Aigrefeuille. Rendez-vous dès 11h. Puis, l’après-midi, dès 14h30, des offres d’emploi seront proposées dans le domaine du tourisme. Pour tous ces temps d’information, de formation et de recrutement, l’inscription est obligatoire sur aunis-sud.fr.

Rendez-vous à la salle Agrifolium, place du 8 mai 1945, à Aigrefeuille-d’Aunis.