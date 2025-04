Le marché de Marennes s’anime en mai et juin. Avec la venue du chroniqueur culinaire saintongeais Piqthiu tous les mardis et jeudis pour valoriser les produits et les commerçants. Bien connu pour son goût pour la bonne chère, cet épicurien gourmand sera bien entouré, avec des invités de prestige. Il nous parle de la mission que lui a confiée la Ville de Marennes-Hiers-Brouage :

Rendez-vous dès le 1er mai. Olivier Thiercelin sera présent dans le nouvel espace de dégustation le 6 mai, et les 12 et 17 juin. Et Alain Darroze le 10 mai et le 26 juin. Voilà qui va permettre de dynamiser le marché de Marennes et ses alentours, comme le souligne Philippe Lutz, adjoint au maire en charge de la Vie économique :