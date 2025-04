Des élèves de l’école élémentaire de Saint-André-de-Lidon, commune située entre Pons et Royan, ont été intoxiqués par des fumées hier, suite à une opération d’écobuage. L’alerte a été donnée vers 9h20. Une trentaine de pompiers se sont rendus sur place. Toute l’école a été évacuée. En raison des émanations issues du brûlage de branchages, cinq enfants, pris de maux de tête et de gorge, et de nausées, ont dû être transférés à l’hôpital pour des examens. La salle des fêtes communale a été ouverte pour accueillir les victimes : 60 élèves, 4 enseignants et 3 employés de l’école.