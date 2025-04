Le Conservatoire du littoral célèbre cette année son cinquantième anniversaire. Créé en 1975 par l’État, cet établissement public sans équivalent en Europe, dont le siège national est basé à Rochefort, en Charente-Maritime, assure actuellement la protection de 218 000 hectares sur plus de 840 sites en France. Il a pour mission d’acquérir des parcelles du littoral français, menacées par l’urbanisation ou dégradées, pour en faire des sites restaurés. Il contribue également à protéger le patrimoine culturel du littoral comme les fortifications, les redoutes, batteries et autres phares. Autant de missions qui, 50 ans après, restent une priorité pour le Conservatoire du littoral et ses partenaires, comme le souligne Patrick Belz, délégué de rivages :

