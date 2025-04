La troupe de théâtre de Saint-Xandre « Les Pas Sages à l’Acte » vous propose trois représentations de leur toute dernière comédie « Promotion randonnée » les 25 et 26 avril à 20h30, et le 27 avril à 14h30, à la salle de l’Agora à Saint-Xandre. Tarif adulte 9€, 6€ pour les enfants. Renseignements et réservation au 06 22 30 21 36.