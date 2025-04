À Foncouverte, le club « Fontcouverte en marche » organise sa traditionnelle randonnée du Brin d’Aillet, jeudi 1er mai. Une rando ouverte à tout public. Avec au choix : 3 circuits sur 9, 12 et 14 kilomètres et 2 circuits V.T.T. de 25 et 35 kilomètres. Les droits d’inscription sont de 6€, gratuits pour les moins de 12 ans. Rendez-vous entre 8h et 9h30 à la salle des fêtes, route de La Sauzaie. Départ libre. Café au départ, ravitaillement sur les parcours, pot de l’amitié à l’arrivée avec vente de gobelet à 1€. Remise de tee-shirt par tirage au sort. Renseignements au 06 07 86 71 30.