À Saint-Loup-de-Saintonge, la Société des fêtes organise sa traditionnelle randonnée dimanche 27 avril, sur deux circuits, un de 7 kilomètres, départs entre 9h et 10h, et l’autre de 12 kilomètres, départs entre 8h30 et 9h30 de la salle des fêtes. Aires de pique-nique mise à votre disposition. Apportez votre verre. 7€ par adulte et 3€ pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les renseignements et les inscriptions vous pouvez appeler le 06 30 56 56 28 ou le 05 46 32 03 50.