L’association Ikebana Rochefort océan vous invite à venir découvrir l’ikebana, art floral japonais, à la Galerie Aurore de Rochefort, à l’angle de l’avenue Lafayette et de la rue Jean-Jaurès, du samedi 26 avril au jeudi 1er mai. Sur place, exposition, présentation d’arrangement ikebana et démonstration en continu. L’entrée est libre et ouvert de 10h à 18h. Renseignements au 06 47 23 89 00.