Les grandes marées sont de retour à partir de demain. Prudence en mer et aux abords du littoral charentais. De forts coefficients sont attendus jusqu’à mercredi prochain, avec un pic à 114 dimanche et lundi. Le préfet de la Charente-Maritime appelle les pêcheurs et promeneurs à la plus grande vigilance, mais aussi au respect du milieu marin. Il tient à rappeler les consignes de sécurité, comme s’informer des horaires de marée et de la météo, et porter des vêtements de couleurs vives. En cas d’urgence, il faut composer le 196.