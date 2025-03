Le concours de nouvelles relancé à Surgères. L’association En Avant Première, la Ville, la Médiathèque, la Librairie des thés et les Éditions La Nage de l’ourse s’associent de nouveau pour proposer une 3e édition. Depuis le 1er mars, il est possible de faire acte de candidature et de déposer un récit avant le 31 mai prochain. Seules les 100 premières nouvelles seront retenues. Véronique Amans, de l’association En Avant Première, nous en dit plus sur le thème retenu cette année « Quelque part en Nouvelle-Aquitaine en 2225 », tout droit inspiré des vœux de 2025 de la maire de la ville Catherine Desprez :

Les modalités d’inscription et le règlement sont disponibles sur le site enavantpremiere.info. La remise des prix aura lieu samedi 11 octobre, à l’occasion du 12e Festival des écritures qui a pour thème, cette année, le cinéma.