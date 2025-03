L’édition 2025 des Rencontres Santé-Travail a débuté ce lundi pour une semaine. Une semaine d’échanges entre les services de prévention et santé au travail, les employeurs et les salariés. À cette occasion, et face au succès de l’opération l’an dernier, l’Apas 17, service de prévention et santé au travail en Charente-Maritime, a décidé d’organiser deux journées Portes ouvertes. La première avait lieu hier au siège à Rochefort, avec l’organisation d’ateliers ludiques et pratiques, et des stands d’information pour mieux faire connaître le rôle de l’Apas. Delphine Doré est responsable des ressources humaines :

Parmi les nouveautés cette année : un escape game sur les TMS, les Troubles Musculosquelettiques ; un parcours pour tester les risques des substances psychoactives ; et un jeu de l’oie sur l’activité physique et la sédentarité au travail, avec des conseils et des astuces pour se bouger un peu plus au bureau, comme le souligne Marie Taquin, infirmière à l’Apas de Marennes :

Parmi les intervenants, Rozenn Depres et Carole Descoutures sont psychologues du travail. Elles interviennent auprès des employeurs sur la prévention des risques psychosociaux en entreprise :

Une seconde journée Portes ouvertes est prévue demain au centre médical de l’Apas 17 à Saintes. Rendez-vous est donné de 9h à 16h.