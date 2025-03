La nouvelle carte scolaire dans le premier degré entérinée en Charente-Maritime. Hier, le Comité départemental de l’Éducation nationale s’est réuni à La Rochelle pour les derniers ajustements, suite au Comité social d’administration qui s’est tenu la semaine dernière. Tenant compte d’une baisse continue de la démographie scolaire et d’une perte de plus de 1 100 écoliers à la rentrée de septembre 2025, il y aura donc 42 fermetures de classes pour 18 ouvertures. Une classe a pu être sauvée à l’école maternelle Jean-Papeau de Royan. C’était sans compter sur la mobilisation des parents d’élèves et des élus locaux.