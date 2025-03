« Oser prendre sa place dans la relation d’accompagnement ». C’est le thème du prochain Colloque éthique annuel organisé jeudi prochain au Château-d’Oléron par Atash, l’association sanitaire et médico-sociale qui œuvre pour le traitement, l’accompagnement, les soins et le handicap. Cette 6e édition sera l’occasion d’échanger avec des experts et des chercheurs sur cette notion d’accompagnement des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Jean-Christophe Janny, directeur général de l’association Atash, basée à Saint-Trojan-les-Bains, nous en parle :

Rendez-vous est donné de 8h30 à 17h, à la Citadelle du Château-d’Oléron.