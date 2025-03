La venue aujourd’hui de Nathalie Delattre, avec un déplacement ce matin de la ministre déléguée au Tourisme à la boulangerie récemment acquise par Nina Métayer. La cheffe pâtissière est marraine de la 3e édition de la Semaine des métiers du tourisme qui se déroule en ce moment. Puis, la ministre est attendue au forum de l’emploi organisé sur le Vieux-Port, avant de participer cet après-midi à Royan à une table ronde sur les enjeux du secteur touristique en Charente-Maritime. Un secteur qui peine à recruter malgré une dynamique économique.

À l’occasion de la Semaine des métiers du tourisme, Nathalie Delattre se rend ce vendredi à La Rochelle, à la rencontre de Nina Métayer, cheffe pâtissière et marraine de cette 3ème édition. Après une visite de la pâtisserie « Le Fournil par Nina Métayer », ouverte en 2024, direction le bassin des Chalutiers pour une visite du Belem, avant une déambulation au square Valin parmi les stands de La Place de l’emploi. Un forum organisé par France Travail qui met en lumière les méthodes de recrutement innovantes dans le secteur du tourisme. Avec 100 millions de visiteurs internationaux accueillis chaque année, le tourisme constitue un moteur de l’économie française qui représente 7,5 % du PIB, et génère près 2 millions d’emplois directs et indirects sur l’ensemble du territoire. Malgré cette dynamique, soutenue en 2024 par le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le secteur peine toujours à recruter. Les métiers du tourisme étant encore trop souvent perçus comme des emplois pénibles, peu qualifiés, précaires et de court terme. L’an dernier, des dizaines de milliers d’emplois étaient à pourvoir. Le Ministère chargé du Tourisme organise cette 3e édition de la Semaine des métiers du tourisme pour faire découvrir le secteur aux jeunes en âge de s’orienter et aux demandeurs d’emplois, afin de susciter des vocations. Plus de 3 200 évènements sont labellisés sur l’ensemble du territoire, dont plus de 200 en Nouvelle-Aquitaine.

Pour conclure son déplacement en Charente-Maritime, la ministre se rendra dans l’après-midi à Royan pour participer à une table ronde sur les enjeux du secteur touristique du département, en présence du député Christophe Plassard, du maire Patrick Marengo, et d’une vingtaine d’acteurs locaux.