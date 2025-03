Plus de 700 postes à pourvoir ce samedi au Forum des jobs d’été de Royan. Une soixantaine de recruteurs locaux seront présents pour trouver leurs futurs saisonniers. Un évènement important pour les acteurs économiques et touristiques du territoire, dans la préparation de la prochaine saison estivale.

Organisé par la Mission locale de Royan, en collaboration avec la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, ce Forum des jobs d’été représente une opportunité unique de rencontrer des employeurs de divers secteurs. Pour cette nouvelle édition (la 24e consécutive), près d’une soixantaine d’entreprises sont attendues et sont prêtes à recruter du personnel pour la saison estivale. Cet évènement majeur dans la préparation de la saison estivale va regrouper des enseignes de renom du territoire, dans les domaines du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie, de l’hôtellerie de plein air, du commerce et des services. Elles seront présentes tout l’après-midi pour proposer plus de 700 postes.

Afin d’accompagner au mieux ces employeurs dans leurs recrutements saisonniers et pour qu’ils puissent accueillir leurs futurs collaborateurs dans de bonnes conditions, la Mission Locale a déployé une offre de services complète, avec un service « logement saisonnier », un service « mobilité » avec le prêt et la location de vélos électriques et musculaires, des ateliers de préformation sur le rendu monnaie, le service au plateau ou encore des ateliers « Trouve Ton Taf ». Toutes les infos sont sur le site de la Mission locale de Royan.

Rendez-vous est donné de 14h à 17h à l’espace Cordouan. Il est vivement recommandé de se munir de plusieurs CV.