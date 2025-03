La fréquentation touristique en hausse en Charente-Maritime pendant les vacances d’hiver. Elle a progressé de +5% comparé à 2024. Selon l’agence de développement Charentes tourisme, la semaine du 22 au 28 février enregistre les taux de visite les plus élevés, avec 28% de la fréquentation. Une fois de plus, le littoral et les îles tirent leur épingle du jeu et ont attiré 5% de visiteurs en plus, avec une forte progression des touristes étrangers.

Depuis le début d’année, la fréquentation touristique en Charente-Maritime progresse de +2,5 %. Les vacances d’hiver, qui représentent 3 % des nuitées annuelles, affichent une hausse de +5 % par rapport à 2024. La semaine du 22 au 28 février, période de vacances des zones A et C, enregistre les niveaux les plus élevés, soit 28% de la fréquentation. Les territoires littoraux et insulaires affichent une progression plus marquée (+5 %) par rapport aux territoires intérieurs, où la fréquentation reste stable. Il est à noter que le nombre de visiteurs français est en hausse de +2,5%. 29% viennent de la Nouvelle-Aquitaine, 27% d’Île-de-France, et 10% des Pays de la Loire. On constate une forte progression du poids des clientèles régionales (+2 points), ainsi que des clientèles franciliennes (+1 point). Les nuitées étrangères enregistrent une hausse significative de +12,5 %. Un résultat à nuancer en raison d’un volume de touristes étrangers encore faible à cette période de l’année, parmi lesquels des Néerlandais, en forte hausse, +25%, des Britanniques +17,5%, et des Allemands +12,5%.