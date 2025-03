En France, 1 habitant sur 20 est atteint d’une maladie rénale sans le savoir. À l’occasion de la 20e édition de la Semaine nationale du rein qui a débuté samedi, et de la Journée de dépistage des maladies rénales, le service d’hémodialyse du Centre hospitalier de La Rochelle se mobilise et propose ce jeudi une journée de prévention, avec la possibilité de se faire dépister gratuitement.

Cette action va permettre aux personnes qui le souhaitent, et ne faisant pas déjà l’objet d’un suivi, d’en savoir plus sur les maladies rénales, la prise en charge, les modalités thérapeutiques, mais aussi de se faire dépister gratuitement via une prise de tension artérielle et des bandelettes urinaires. Une journée d’importance quand on sait que les maladies rénales, longtemps asymptomatiques, passent inaperçues. Lorsque les symptômes apparaissent, la prise en charge se complexifie. En Charente-Maritime, le Centre de dialyse du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique est considéré comme « Centre lourd » et permet de s’adapter au nombre croissant de patients sous dialyse. En effet, avec l’augmentation de l’espérance de vie et du nombre de cas de diabète, l’insuffisance rénale est en constante progression. 1 français sur 20, atteint d’une maladie rénale, n’en a pas connaissance. Il est donc conseillé de prendre contact avec un spécialiste dès lors qu’une maladie, dont le traitement peut abîmer le rein, est déclarée.

Rendez-vous de 9h à 16h dans le hall de l’hôpital Saint-Louis.