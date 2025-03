18e journée de Top 14 pour La Rochelle qui se déplace ce samedi chez la lanterne rouge du championnat, le Stade français. Un match à enjeu pour les Maritimes, après une 2e défaite à domicile le week-end dernier face au Racing 21 à 26. 7e, ils sont favoris, mais dans la course au maintien, les Franciliens ont plus que jamais besoin de points. Les Jaune et Noir vont tenter de s’imposer afin de se donner un peu d’air avant une trêve de deux semaines. Coup d’envoi de la rencontre à 14h30 sur la pelouse du stade Jean-Bouin.